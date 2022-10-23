Первый снег выпал в Хабаровске в ночь на 23 октября 2022 года Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске выпал первый снег. В ночь с 22 на 23 октября первые снежинки легли ровным слоем в городе. Тем самым зима напомнила о своем скором наступлении.

Конечно, такие осадки никак нельзя назвать существенными, и пролежать долго у них явно не получится. Но все же тем автолюбителям, которые ещ не заменили резину на своих машинах, пора поспешить в шиномонтажки, ведь судя по тенденции, с каждым днем вероятность снежных осадков лишь повышается.

Тем временем в течение дня в столице региона ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +8 градусов в светлое время суток и от -2 до 0 после заката.

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