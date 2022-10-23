Рейсы до Победы по Амуру отменили из-за поломки теплохода в Хабаровске. Фото: Минтранс Хабаровского края

Хабаровским дачникам придется повременить с речными поездками в Победу. Популярный маршрут стал недоступен из-за поломки единственного теплохода, который перевозил по нему людей.

Судно, к слову, за текущую неделю сломалось во второй раз. Поэтому сейчас специалисты будут детально разбираться в этом. Если получится. отремонтируют все до 30 числа. Впрочем, есть альтернатива речным перевозкам. Обычно в ноябре запускают вертолет. Но учитывая сложившуюся ситуацию, может быть решено организовать рейсы чуть раньше обычного.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.