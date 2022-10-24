«СКА-Хабаровск» вчистую обыграл «Велес» в матче Первой лиги

«СКА-Хабаровск» в чистую обыграл «Велес» в матче Первой лиги Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

23 октября на стадионе имени Ленина состоялся футбольный матч между «СКА-Хабаровском» и московским «Велесом». Игра собрала больше 1,5 тысячи зрителей. Встреча прошла в рамках Первой лиги сезона 2022/23. Наша команда разгромила соперников, забив шесть мячей в ворота соперника. Москвичи так и не смогли открыть счет.

- Голы забили Мусалов, 22 (1:0), Петров, 32, с пенальти (2:0), Петров, 50, с пенальти (3:0), Алиев, 58 (4:0), Жамалетдинов, 78 (5:0), Шарль, 82 (6:0), - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Следующая игра состоится в Астрахани. Против нашей команды сыграет местная команда «Волгарь».

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