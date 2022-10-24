Сначала продукты, потом техника: дом жителя Совгавани ограбили дважды в один день

Преступники обокрали дом жителя Советской гавани два раза за день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весной 51-летний мужчина пробрался в дом жителя Советской Гавани. Он забрал продукты и алкоголь, которые смог найти, на сумму около 10 тысяч рублей. С добычей он направился к 54-летнему знакомому. Они вместе выпивали, когда в голову вору пришла новая идея - отправиться в тот же дом и забрать оттуда ценные вещи. Теперь уже двое мужчин унесли с собой ноутбук, пневматическую винтовку, инструменты и некоторые другие вещи.

- Ущерб хозяину дома составил больше 90 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчины признали вину и вернули часть украденных вещей владельцу. На них завели уголовное дело по статье «Кража». Суд назначил наказание инициатору ограбления в виде трех лет и одного месяца, а его соучастнику - года и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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