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НовостиПроисшествия24 октября 2022 0:01

Сначала продукты, потом техника: дом жителя Совгавани ограбили дважды в один день

Преступники обокрали дом жителя Советской Гавани два раза за день
Александра ЯВИЩЕНКО
Преступники обокрали дом жителя Советской гавани два раза за день

Преступники обокрали дом жителя Советской гавани два раза за день

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весной 51-летний мужчина пробрался в дом жителя Советской Гавани. Он забрал продукты и алкоголь, которые смог найти, на сумму около 10 тысяч рублей. С добычей он направился к 54-летнему знакомому. Они вместе выпивали, когда в голову вору пришла новая идея - отправиться в тот же дом и забрать оттуда ценные вещи. Теперь уже двое мужчин унесли с собой ноутбук, пневматическую винтовку, инструменты и некоторые другие вещи.

- Ущерб хозяину дома составил больше 90 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчины признали вину и вернули часть украденных вещей владельцу. На них завели уголовное дело по статье «Кража». Суд назначил наказание инициатору ограбления в виде трех лет и одного месяца, а его соучастнику - года и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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