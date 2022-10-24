Две кражи в одну ночь: хабаровчанин использовал чужой паспорт, чтобы скрыть преступления

Мужчина получил 2,5 года условно за кражу 12 аккумуляторов в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весной в одну ночь 37-летний хабаровчанин проник на два объекта связи в Железнодорожном и Индустриальном районах Хабаровска. Мужчина взломал ломом шкафы, где были установлены аккумуляторы, и открутил их ключом. В серверной на Покуса он украл четыре батареи на сумму 20 тысяч рублей. На другом объекте в районе арены «Ерофей» он похитил еще восемь аккумуляторов на 45 тысяч.

- Украденный габаритный груз похититель вывез на машине такси, принадлежавшей его знакомому. Аккумуляторы он сдал в пункт приема металлолома по документам своей сожительницы, получив 35 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее в Комсомольске он привлекался к уголовной ответственности за незаконное лишение свободы и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Задержанный признался в краже. Суд рассмотрел дело, приговорив мужчину к 2,5 года лишения свободы условно с тем же испытательным сроком.

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