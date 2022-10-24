Дети-сироты получат компенсацию расходов за аренду жилья в Магаданской области Фото: Магаданская областная Дума

Магаданская облдума внесла поправки в закон о социальной поддержке детей-сирот. Теперь они смогут получать ежемесячную компенсацию расходов за аренду жилья до предоставления им квартиры.

- Ежегодно выделяемых из регионального бюджета средств недостаточно, чтобы устранить накопившуюся задолженность по приобретению жилья для детей-сирот. В этом году утверждена программа поэтапной ликвидации задолженности до 2025 года. Сейчас в жилье нуждаются 140 человек. 10 из них находятся в местах лишения свободы, 42 проживают в общежитии по месту учебы, 45 - у опекунов, знакомых и родственников, 14 - в госучреждениях, а 29 - снимают жилье, - сказала Ирина Горностаева, и. о. министра образования Магаданской области.

В этом году квартиры получат 23 человека. 117 детей-сирот станут в очередь на 2023 год. По новому закону, с 1 января до фактического предоставления квартиры дети-сироты смогут получать компенсацию расходов на аренду жилья: до 25 тысяч рублей для жителей Магадана и до 15 тысяч для других населенных пунктов.

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