Национальный туристический маршрут появится в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске обсудили идеи для запуска национального туристического маршрута. Встреча минтуризма, туроператоров, представителей Русского географического общества и тревел-блогеров прошла в Air City. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, новый маршрут должен быть разработан так, чтобы была максимально видна вся красота края.

- Есть ряд четких критериев, в их числе: перспективность, наличие значимых объектов, например, из списка ЮНЕСКО, узнаваемость, навигация, наличие инфраструктуры. И если нам удастся защитить маршрут перед федеральной экспертной комиссией, мы сможем рассчитывать на получение грантов по обустройству тура и его инфраструктуры, - сказал Олег Лучин, первый замминистра туризма края.

Федеральное финансирование позволит запустить новые кемпинги, улучшить номерной фонд и места отдыха на природе. Участники пришли к общему мнению, что основой нового маршрута должен стать Амур, и к нему уже разработаны точки притяжения - достопримечательности. Эскиз нового маршрута уже составлен.

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