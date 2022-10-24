В Хабаровске открыли центр прототипирования за 25 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на базе института культуры открыли центр прототипирования. Центр заработал в рамках федерального проекта «Придумано в России». Стоимость его составила порядка 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

В России будет работать всего 26 таких центров. Краевая столица стала одной из первых в этом. В центре имеются студии производства аудио-, фото- и видеоконтента, а также сценарно-режиссерских технологий.

Запуск центра рассчитан на повышение доступности творческой работы. Помимо него в городе запустят школу креативных индустрий и коворкинг-центр. Они будут располагаться в «Совкино». К 2024 году в Хабаровске откроется филиал кинематографического университета.

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