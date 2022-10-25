Память погибших во время спецоперации сотрудников ОМОН почтили в Комсомольске

Память погибших во время спецоперации сотрудников ОМОН почли в Комсомольске Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

В комсомольских школах №42 и №34 состоялись церемонии открытия мемориальных досок бывшим ученикам, сотрудникам ОМОН «Ураган» Росгвардии, погибшим во время проведения специальной военной операции. Они сражались за мир на Донбассе, защищая жителей ДНР и ЛНР.

- Старшие лейтенанты полиции Валерий Фадеев и Владимир Филин, а также прапорщик полиции Илья Можаровский погибли в июле 2022 года во время выполнения боевых задач СВО. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность они посмертно награждены орденами Мужества, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Хабаровскому краю.

На церемонии собрались родственники погибших офицеров ОМОН, сослуживцы, ученики и сотрудники школ.

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