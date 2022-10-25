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НовостиОбщество25 октября 2022 6:19

Больше 830 проектов ТОС претендуют на гранты в Хабаровском крае

Прием заявок на участие в 2023 году закончился в регионе
Александра ЯВИЩЕНКО
Больше 830 проектов ТОС претендуют на гранты в Хабаровском крае

Больше 830 проектов ТОС претендуют на гранты в Хабаровском крае

Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края подали больше 830 заявок на участие в конкурсе грантов на 2023 год. Их общая сумма составила 557 миллионов рублей. Сейчас проекты проходят проверку.

- Больше всего заявок поступило от жителей районов имени Лазо, Хабаровского и Комсомольского, из Хабаровска. В основном это проекты по благоустройству дворов, скверов и пешеходных зон, детских и спортплощадок, реставрации памятников и мемориалов, устройству уличного освещения или скважин с чистой водой, - сказала Ольга Приходько, представитель правительства Хабаровского края.

После проверки проекты передадут на экспертную оценку конкурсной комиссии. Итоги подведут до конца года. Напомним, что бюджет конкурса на 2023 год увеличен на 50 миллионов рублей и теперь составляет 250 миллионов.

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