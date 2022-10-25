Загубила молодость: за торговлю наркотиками девушка проведет до 20 лет за решеткой

Женщина отправится в колонию за наркоторговлю в Хабаровске Фото: УМВД России по Магаданской области

21-летняя жительница Приморья из Дальнереченска состояла в группе наркоторговцев. В ее обязанности входило хранение, перевозка и оптовая продажа запрещенных веществ. Правоохранители смогли вычислить подозреваемую и задержать ее. По результатам расследования было установлено два эпизода, когда женщина пыталась продать большие партии «синтетики». Всего было изъято 360 граммов наркотиков.

- На задержанную завели уголовное дело. Материалы следствия переданы в суд для рассмотрения. Максимальный срок по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном и крупном размере - 20 лет, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Отметим, что за несколько дней до этого в суд передали дело еще одной участницы группы - 24-летней жительницы Хабаровского района.

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