Юные спортсмены из «СКА-Нефтяника» подтвердили статус лучших в России

Юные спортсмены из «СКА-Нефтяник» подтвердили статус лучших в России Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские спортсмены из школы олимпийского резерва по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник-2007» подтвердили свое звание лучших в стране. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, юниоры стали победителями на турнире Вишневского. Состязались за статус они в Красноярске. В списке участников были также команды из Сибири.

- Был очень тяжелый график - по две игры в день. Приходилось играть матчи через несколько часов. После прилета первый матч сыграли через семь часов. Для парней такой игровой режим непривычен, но они справились, - рассказал Иван Кондрашкин, тренер «СКА-Нефтяник-2007».

Он добавил, что игры проходили с командами, выступавшими в финале первенства весной этого года. Хабаровские спортсмены выиграли во всех матчах. Самой громкой стала победа со счетом 20:0 над «Бригантиной».

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