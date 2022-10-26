Огонь поглотил дом вместе с жильцами: хабаровчанин погиб при пожаре в своем доме

Мужчина погиб при пожаре в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 октября в 23:56 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в частном секторе Хабаровска. Горел одноэтажный дом №11 А на улице Нефтяной. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил все здание. Была велика вероятность, что пламя перекинется на соседние участки. Пожарные сразу начали тушить огонь, параллельно организовав разведку в доме для поиска возможно находящихся внутри людей.

- Сначала был обнаружен 61-летний мужчина, который не подавал признаков жизни. Также в доме находилась женщина, пострадавшая от пожара. Ее удалось эвакуировать из здания и передать медикам. Хабаровчанку увезли на «скорой» в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели вынесли из здания три газовых и шесть кислородных баллонов, которые могли взорваться в любой момент. Пожар охватил 100 квадратных метров. Огонь получилось локализовать в 1:02, а потушить полностью - в 4:08. Причину возгорания устанавливают сотрудники Госпожнадзора.

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