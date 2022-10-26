«Хабаровские авиалинии» возобновляют полеты в Чегдомын с 1 ноября

«Хабаровские Авиалинии» возобновляет полеты из Хабаровска в Чегдомын с 1 ноября Фото: "ХабАвиа"

С 1 ноября «Хабаровские авиалинии» возобновляют полеты из краевой столицы в Чегдомын и обратно. Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Цена взрослого билета - 5 525 рублей, для ребенка 2-12 лет - 2 765 рублей.

- Вылет из Хабаровска по вторникам в 12:45, а прилет в Чегдомын - в 14:15. В обратном направлении самолеты будут отправляться в 14:45, а садиться в аэропорту краевой столицы - в 16:15. В четверг и субботу взлет из Хабаровска запланирован утром - в 10:20, а прибытие в Чегдомын в 11:45. В обратном направлении время вылета самолета установлено на 12:15, а прилета - на 13:45, - рассказали в пресс-службе АО «Хабаровские авиалинии».

Рейсы будут выполняться на турболете L-410. Средняя длительность полета - полтора часа. Время может меняться в зависимости от загрузки салона, скорости и направления ветра.

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