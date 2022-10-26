Умчали на чужом джипе: работник автосервиса с приятелем угнали машину клиентки в Хабаровске

Двое мужчин угнали дорогой внедорожник из автосервиса в Хабаровске Фото: Андрей КАРА

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в угоне джипа из автосервиса. По предварительной версии, 29-летний работник СТО в Кировском районе и его 28-летний знакомый решили прокатиться на внедорожнике, который ранее пригнала на ремонт хабаровчанка. Женщина передала ключи от машины сотрудникам сервиса, не подозревая, чем это будет чревато для нее.

- Мужчины поехали в гости к приятелям в село Бичевая района имени Лазо. В это время владелица джипа пришла в салон и обнаружила, что ее машина пропала, после чего обратилась в полицию, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Внедорожник стоимостью больше миллиона рублей нашелся на одной из улиц села Бичевая в 130 километрах от Хабаровска. Автомобиль уже вернули владелице.

Оказалось, что работник СТО уже был судим, а его сообщник находится в федеральном розыске, так как не являлся на судебные слушания по двум преступлениям. На мужчин завели уголовные дела. С сотрудника техцентра взяли подписку о невыезде до конца разбирательства. Второго фигуранта водворили в следственный изолятор.

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