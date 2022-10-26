Глава Нанайского района Николай Сафронов ответил на вопросы жителей в соцсетях Фото: ЦУР Хабаровского края

Прямой эфир с главой Нанайского района Николаем Сафроновым прошел на площадках «ВК» и «Одноклассники» при поддержке Центра управления регионом (ЦУР - прим. ред.) Хабаровского края. Жители оставили больше 100 обращений. Большая их часть касалась ремонта дорог, ЖКХ и благоустройства. Самый популярный вопрос - причина частых отключений электричества.

- Сельские поселения Найхинское, Дада, Дубовый Мыс обеспечиваются электричеством за счет ЛЭП мощностью 10 киловольт. Эта линия идет от села Троицкое до Дубового Мыса, а дальше ни с чем не связана. После паводка в 2013 году здесь проводился ремонт, были заменены опоры, частично провода, но из-за технических условий эксплуатации она подвержена обрушению гнилых деревьев. А при зачистке электролинии предприятие имеет право вычищать только полосу отвода, - сказал Николай Сафронов.

Частота отключений в этом году выросла весной, когда начал таять снег, и почва стала чересчур влажной. Летом негативное влияние оказала повышенная водность, так как линия находится в пойме, и добраться туда тяжело. Решить проблему можно, закольцевав линию: от Маяка Синда до Троицкого. Тогда эти населенные пункты будут подключены к транзитной линии.

- Мы поднимаем этот вопрос уже четыре года. ЛЭП свыше 10 киловольт - это вопросы крупных энергокомпаний. Но за последние три года мы вложили около 30 миллионов в электролинии, купили материалы для замены участков ЛЭП. Сегодня еще приобрели четыре трансформатора. Второй вариант решения проблемы - передача энергетического имущества в более крупную компанию, так как действующее муниципальное предприятие находится в тяжелом финансовом положении. Мы уже ведем переговоры.

Второй вопрос, волнующий жителей Нанайского района - состояние дорог на улицах Молодежной и Юности в селе Троицкое.

- Мы знаем о проблеме, но наши ресурсы ограничены. Дорожный фонд поселения составляет 4-6 миллионов рублей. Хватает только на их содержание. Но район не стоит в стороне. Два года назад мы разработали программу «Транспортная инфраструктура Нанайского района». В нее вошли две подпрограммы, предполагающие выделение средств из фонда района на софинансирование расходов поселений на ремонт дорог и обеспечение безопасности движения.

В 2021 году район оказал помощь селам на 8-9 миллионов, а в этом году выделит около 22 миллионов. Деньги будут разыграны на конкурсной основе между поселениями. Например, поселение Верхняя Манома получило около 2,5 миллиона на ремонт и содержание своих дорог.

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