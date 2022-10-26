Мобилизованные жители Хабаровского края могут зарегистрировать недвижимость за день Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь пройти процедуру государственной регистрации или поставить на кадастровый учет свою недвижимость мобилизованные жители Хабаровского края могут всего за один день. Ускоренной регистрацией также могут воспользоваться семьи тех, кому пришли повестки из военкомата.

- Сроки оказания услуг по заявлениям, поданным близкими родственниками мобилизованных граждан, составляют максимум один день. Достаточно подтвердить участие родственника в СВО повесткой или другим документом, - сказала Елена Семченко, заместитель руководителя краевого Управления Росреестра.

Мобилизованные жители края или их родственники могут получить консультацию по телефону 8 (4212) 43-87-83.

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