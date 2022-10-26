Свастика на шее: жителя Еврейской автономии привлекли к ответственности за демонстрацию нацисткой символики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Бира Еврейской автономной области к административной ответственности привлекли фигуранта за демонстрацию нацисткой символики. Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО, у мужчины на шее набита татуировка в виде нацистской свастики. Раньше мужчина уже был судим.

- У ранее судимого мужчины 1982 года рождения на открытом участке тела (шее) обнаружена татуировка в виде нацистской свастики. Сотрудниками полиции в отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.3 части первой КоАП РФ, - сообщили в полиции.

В формулировке статьи указана пропаганда и публичная демонстрация нацисткой атрибутики. Это запрещено законом в России. Материалы дела направили в суд, для дальнейшего привлечения мужчины к ответственности.

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