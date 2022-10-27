Махинации с метрами: мужчина присвоил квартиру благодаря должности и связям в администрации

Бывший сотрудник администрации села незаконно получил квартиру в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Будучи еще сотрудником администрации села Лермонтовка Бикинского района, мужчина решил получить квартиру в обход закона. В его обязанности входила помощь малоимущим односельчанам в получении жилья. Образно причислив себя к таковым, он воспользовался служебным положением и знакомством с главой поселения. Сотрудник администрации в обход общей очереди оформил права на муниципальную квартиру через социальный наем. Через некоторое время он ее приватизировал.

- Официально мужчина не признавался малоимущим. Поэтому он не имел никаких прав на получение жилья, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Вопрос о выдаче квартир тем, кто в этом действительно нуждается, стоит особенно остро. Поэтому прокурор направил в суд иск о возврате незаконно приобретенной квартиры. Бывшего работника администрации обязали вернуть недвижимость в собственность села.

Сейчас Бикинский городской суд также рассматривает уголовное дело в отношении бывших специалистов администрации и главы поселения.

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