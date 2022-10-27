Остались без яичек: на птицефабрике в Комсомольске подтвердился птичий грипп Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на местной птицефабрике подтвердилось наличие заболевания птичьего гриппа. Эту информацию «КП» - Хабаровск» подтвердили в управлении ветеринарии правительства края. По правилам, здесь будет уничтожено все поголовье птиц.

- Да, действительно, птичий грипп там подтвердился, проводятся все превентивные мероприятия, - сказала Наталья Пылина, заместитель начальника управления.

Ранее в двух цехах птицефабрики «Комсомольской» начался падеж птицы. Руководство предприятия приняло решение приостановить отгрузку яйца, пока не будут выяснены причины мора. На месте побывали специалисты от управления и взяли все необходимые пробы на анализы. Птичий грипп подтвердился.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.