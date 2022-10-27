Хабаровские предприятия наградили за лучшую организацию работы в области охраны труда Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске наградили несколько предприятий за победу в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в части охраны труда. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, триумфаторам вручили благодарности и статуэтки. Конкурс проходил по нескольким номинациям.

- Первые места заняли: филиал акционерного общества «Связь объектов транспорта и добычи нефти» - Дальневосточное производственно-техническое управление связи, хабаровский Водоканал, муниципальный Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в ЧС, Краевая станция переливания крови, Хабаровский торгово-экономический техникум и ООО «ДВ-Союз», - рассказали в мэрии.

Награждение проводилось в торжественной обстановке. Призы вручал Александр Прохорец, замглавы города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. Он сказал, что благодаря качественной работе жизнь и здоровье работников компаний в безопасности, и пожелал продолжать продуктивную работу.

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