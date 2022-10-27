Рэкет под угрозой расправы: на Колыме два брата угнали машины с базы Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магаданской области СУ СК России закончил разбираться в деле о разбое и незаконном проникновении. Как сообщает ведомство, двух братьев обвиняют по пункту «б» части четвертой статьи 162 УК РФ. Они угрожали охраннику базы и угнали с территории две машины на общую сумму в 1,3 миллиона рублей.

Следствие считает, что братья утром 5 августа этого года проникли на территорию базы. Мужчины были пьяные. На месте они увидели две машины, ключи были в замках зажигания, тогда они решили уехать на этих автомобилях, но им попытался помешать охранник.

- Преступные действия злоумышленников были обнаружены охраняющим базу мужчиной. Далее братья, угрожая топором и ножом, высказывая угрозы убийством и применения насилия, опасного для жизни и здоровья, заставили потерпевшего открыть центральные ворота и выехали за территорию на автомобилях, причинив их собственникам ущерб на общую сумму 1 миллион 270 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Пока шло расследование, мужчины были под стражей. Машины у них забрали и вернули хозяевам. Дело направили прокурору для утверждения обвинения.

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