Остался должен с процентами: электрослесарь отдал 2,2 миллиона лжеполицейскому

Мужчина из Хабаровска потерял 2,2 миллиона рублей из-за одного звонка Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Электрослесарь одного из городских предприятий Хабаровска невольно лишился 2,2 миллиона рублей. Ему позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Он говорил сухо и протокольным тоном, поэтому мужчина не сомневался в правдивости слов. Звонивший сказал, что хабаровчанина ждет перспектива стать обвиняемым в деле о мошенничестве, так как его данные используют для подозрительных банковских операций и оформления кредитов. По словам «полицейского», один заем на большую сумму уже оформлен.

- Разговор длился восемь часов. Мошенник убедил мужчину взять кредит на 2,2 миллиона, чтобы отменить операцию от лица аферистов. Всю сумму займа потерпевший перевел на «безопасный счет» по реквизитам, которые ему продиктовал звонивший. Когда сумма была отправлена, звонок прервался, и лжеполицейский перестал выходить на связь, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

По статье о мошенничестве заведено уголовное дело. Виновного разыскивают. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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