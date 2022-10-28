Состояние очень тяжелое: хабаровчанин попал под колеса «Тойоты» на зебре

Автомобиль на высокой скорости сбил мужчину на пешеходном переходе в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

27 октября примерно в 19:40 недалеко от дома №32 по Аэродромной водитель «Тойоты Гранвия» на высокой скорости сбил 67-летнего мужчину. Машина ехала в сторону Целинной, когда пенсионер вышел на зебру, чтобы перейти дорогу. Не ожидая, что водитель продолжит движение, пешеход направился на противоположную сторону, но буквально сразу попал под колеса иномарки. На место приехала «скорая» и забрала пострадавшего в больницу.

- Мужчина получил ушиб мозга и тяжелую травму головы. У него на теле множество гематом и ссадин, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Известно, что 37-летний водитель на момент ДТП был трезв.

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