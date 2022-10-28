Речная навигация завершится в Хабаровске 30 октября Фото: Администрация Хабаровска

За прошедший навигационный сезон пассажирские суда перевезли больше 70 тысяч пассажиров. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

- В целом навигация прошла удачно. Хорошо, что не было сильных паводков. Дачники без проблем могли добраться к своим участкам для высадки овощей и сбора урожая. По предварительным данным, на следующий год в бюджете Хабаровска предусмотрено больше 50 миллионов на организацию речных перевозок. Благодаря поддержке города цена билетов на речном транспорте не повышается уже несколько лет, - сказал Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи Хабаровска.

В этом году не было срывов в движении теплоходов. Сейчас, в последние дни навигации, суда ходят по графику. У дачников есть еще два дня, чтобы подготовить свои участки к зиме.

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