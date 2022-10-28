Швейная фабрика ИК-12 запустила производство разгрузочных жилетов в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разгрузочные жилеты маскирующей расцветки начали производить на швейной фабрике женской исправительной колонии №12. Заказчиком стало краевое Управление федеральной службы исполнения наказаний. Жилеты здесь делают впервые.

- Сначала модель была разработана в экспериментальном цеху ИК-12. Благодаря специалистам Центра трудовой адаптации получилось самостоятельно создать эскиз модели с карманами и отделениями для необходимого снаряжения, продумать ее технические характеристики и их воплощение, - рассказали в УФСИН по Хабаровскому краю.

Первая партия из 200 жилетов уже готова. Теперь они стали частью ассортимента продукции, которую выпускает женская исправительная колония.

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