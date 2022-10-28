Хабаровский Россельхознадзор забраковал 13,5 тонны корма для птиц

Хабаровский Россельхознадзор забраковал 13,5 тонн корма для птиц Фото: Евгения ГУСЕВА

В лабораторию Хабаровского референтного центра Россельхознадзора поступила проба гранулированной зерновой смеси для сельскохозяйственных птиц. Комбикорм проверили по физическим показателям, питательности, содержанию токсичных элементов, пестицидов и нитратов.

- В пробах было обнаружено большое содержание цинка. По итогам исследований забракована вся партия комбикорма весом 13,5 тонны. Партия была произведена в Алтайском крае и предназначалась для предприятий ЕАО, - рассказали в краевом управлении Россельхознадзора.

С начала года специалисты ведомства в рамках производственного контроля проверили 18 проб и провели 316 исследований. Положительными оказались 12 проб. Общий объем проверенных партий составил 1,8 тысячи тонн.

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