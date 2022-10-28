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НовостиОбщество28 октября 2022 6:36

Хабаровский Россельхознадзор забраковал 13,5 тонны корма для птиц

Гранулированная зерновая смесь не прошла проверку
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровский Россельхознадзор забраковал 13,5 тонн корма для птиц

Хабаровский Россельхознадзор забраковал 13,5 тонн корма для птиц

Фото: Евгения ГУСЕВА

В лабораторию Хабаровского референтного центра Россельхознадзора поступила проба гранулированной зерновой смеси для сельскохозяйственных птиц. Комбикорм проверили по физическим показателям, питательности, содержанию токсичных элементов, пестицидов и нитратов.

- В пробах было обнаружено большое содержание цинка. По итогам исследований забракована вся партия комбикорма весом 13,5 тонны. Партия была произведена в Алтайском крае и предназначалась для предприятий ЕАО, - рассказали в краевом управлении Россельхознадзора.

С начала года специалисты ведомства в рамках производственного контроля проверили 18 проб и провели 316 исследований. Положительными оказались 12 проб. Общий объем проверенных партий составил 1,8 тысячи тонн.

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