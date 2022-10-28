В Николаевске-на-Амуре закрыли скоростную пассажирскую навигацию Фото: отраслевой портал «Российское судоходство»

В морском порту города Николаевска-на-Амуре Хабаровского края закрылась навигация для скоростных пассажирских перевозок. Как сообщает отраслевой портал «Российское судоходство», 26 октября отсюда вышел последний метеор ««Капитан Князев», который давал в мае старт этой навигации.

Морские метеоры работали на маршрутах Комсомольск-на-Амуре - село Богородское - город Николаевск-на-Амуре. Два судна - «Сергей Торбин» и «Капитан Князев» в этот сезон совершили 86 плаваний. За эти рейсы они успели переправить порядка 4,4 тысячи человек. Этот показатель на тысячу больше, чем годом ранее.

Паромы будут ходить еще в ноябре. Они перевозят машины и пассажиров из Николаевска в Подгорное. Отметим, порт в Николаевске находится в устье реки Амур. Это замерзающий порт. Навигация здесь идет с мая по ноябрь.

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