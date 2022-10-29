Умирать от инсульта стали реже в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае снизилась смертность от инсульта на 6 процентов. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, ежегодно в регионе регистрирует порядка 5 тысяч пациентов с инсультами. Таким людям помогают в краевой клинической больнице им. Владимирцева и городской больнице №7 в Комсомольске-на-Амуре.

29 октября – всемирный день борьбы с инсультом. В честь этого дня в Хабаровском крае напомнили о том, как важно следить за своим артериальным давлением и о том, что нужно своевременно обращаться за помощью к медикам.

- Гипертоническая болезнь и, как следствие, инсульт – острая проблема нашего времени. Множество людей умирает от последствий этой патологии. Многое зависит от пациента – необходимо следить за уровнем давления, холестерина, регулярно проходить диспансеризацию. Другими словами, выявлять аневризму до стадии ее разрыва, - говорит Борис Борисов, врач-нейрохирург краевой клинической больницы им. Владимирцева.

Он добавил, что вовремя выявленный недуг может спасти жизнь. Каждый год в больнице проводят около 350 операций при сосудистых патологиях головного мозга. При этом, болезнь все чаще настигает людей уже более молодого возраста. Это связано с сахарным диабетом, вредными привычками и прочим.

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