Ненавистный интернет: хабаровчанин вырезал кабель провайдера в своем подъезде Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске в полицию обратилась компания-провайдер сети Интернет. По их словам, неизвестный человек вырезал кабель в подъезде дома, который они обслуживали. Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по г. Хабаровску установили, что злоумышленник проник в чердачное помещение через незапертый люк. Кабель связи он вырезал при помощи ножовки, - рассказали в УМВД.

Оперативники нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина. Раньше его уже арестовывали за кражи, причем не однократно. Хабаровчанин освободился из колонии-поселения в прошлом году. Кабель он успел сдать в пункт приема за три тысячи рублей. Деньги потратил.

Полицией заведено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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