Более полутора часов приходится ждать скорой помощи жителям ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушения в работе скорой помощи в Биробиджанском районе зафиксировали в ЕАО. Отмечается, что жителям района приходится ждать карету с медиками более полутора часов. Кроме того, штат станции не полностью укомплектован. В учреждении нехватка фельдшеров, медсестер и водителей.

- Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении и качества оказания медицинской помощи. В связи с выявленными нарушениями по результатам проверки прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

На станцию завели административное дело за осуществление деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением. Учреждению вынесли предупреждение. Сейчас скорая помощь принимает меры по устранению нарушений закона под контролем районной прокуратуры.

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