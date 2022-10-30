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НовостиОбщество30 октября 2022 6:35

Более полутора часов приходится ждать скорой помощи жителям ЕАО

Нарушения устраняют после вмешательства прокуратуры
Марина ГОНЧАРЕНКО
Более полутора часов приходится ждать скорой помощи жителям ЕАО

Более полутора часов приходится ждать скорой помощи жителям ЕАО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушения в работе скорой помощи в Биробиджанском районе зафиксировали в ЕАО. Отмечается, что жителям района приходится ждать карету с медиками более полутора часов. Кроме того, штат станции не полностью укомплектован. В учреждении нехватка фельдшеров, медсестер и водителей.

- Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении и качества оказания медицинской помощи. В связи с выявленными нарушениями по результатам проверки прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

На станцию завели административное дело за осуществление деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением. Учреждению вынесли предупреждение. Сейчас скорая помощь принимает меры по устранению нарушений закона под контролем районной прокуратуры.

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