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НовостиОбщество30 октября 2022 23:03

51 из 53 дворов отремонтирован в Хабаровске за 2022 год

Территории благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды»
Александра ЯВИЩЕНКО
51 из 53 дворов отремонтировано в Хабаровске за 2022 год

51 из 53 дворов отремонтировано в Хабаровске за 2022 год

Фото: Администрация Хабаровска

На еженедельном совещании в мэрии Хабаровска рассказали о том, как продвигаются работы по ремонту дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Сейчас подрядчики устраняют замечания общественной комиссии и службы заказчика. На этой неделе готовые объекты посетят представители регионального министерства ЖКХ, чтобы убедиться в качестве выполненных работ, - рассказали в администрации Хабаровска.

В городе также благоустраивают территории по нацпрограмме «1000 дворов на Дальнем Востоке». Уже отремонтирован 51 двор из запланированных 53. Все работы на оставшихся объектах должны быть завершены в ближайшие дни.

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