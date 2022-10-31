51 из 53 дворов отремонтирован в Хабаровске за 2022 год

51 из 53 дворов отремонтировано в Хабаровске за 2022 год Фото: Администрация Хабаровска

На еженедельном совещании в мэрии Хабаровска рассказали о том, как продвигаются работы по ремонту дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Сейчас подрядчики устраняют замечания общественной комиссии и службы заказчика. На этой неделе готовые объекты посетят представители регионального министерства ЖКХ, чтобы убедиться в качестве выполненных работ, - рассказали в администрации Хабаровска.

В городе также благоустраивают территории по нацпрограмме «1000 дворов на Дальнем Востоке». Уже отремонтирован 51 двор из запланированных 53. Все работы на оставшихся объектах должны быть завершены в ближайшие дни.

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