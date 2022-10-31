Семь лет за «дурманящий порошок»: хабаровчанка получила срок за наркоторговлю

Женщина сядет на семь лет за торговлю наркотиками в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летняя жительница Индустриального района Хабаровска была задержана полицией с крупной партией наркотиков. У нее нашли и изъяли 31,5 грамма запрещенки, которую она планировала расфасовать на дозы и продать. На хабаровчанку завели уголовное дело, а после расследования передали материалы в суд.

- Установлено, что в мае женщина получила от знакомого партию наркотиков, которые должна была продать «клиентам». Но у нее ничего не вышло, так как полиция пресекла попытку наркосбыта, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима.

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