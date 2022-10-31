Хабаровский край экспортировал 24 килограмма мускуса кабарги в страны Азии
Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю
Сотрудники хабаровского управления Россельхознадзора на пункте пропуска в аэропорту Хабаровск «Новый» провели ветконтроль двух партий мускуса кабарги общим весом 24 килограмма.
- В результате проверки документов и осмотра продукции не было выявлено нарушений ветеринарных правил. Экспортеру оформлены документы, которые разрешают отправку груза в Корею и Гонконг, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.
За этот год специалисты ведомства уже проверили почти 1,5 тонны бивней и зубов мамонта, больше 28 килограммов мускуса кабарги, которые предназначались для отправки воздушным транспортом.
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