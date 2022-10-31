Пастбище на мусорке: коровы поедают отходы на свалке в Хабаровском крае

Коровы пасутся на мусорной площадке в поселке Хабаровского края Фото: @KomChtivo Фото: Социальные сети

В новостных пабликах публикуют кадры, где две коровы пришли к мусорным бакам, чтобы подкрепиться. Вместо зеленой луговой травы животные рыщут в груде отходов, поедая остатки выброшенной еды. Как пишут авторы публикации, такую картину наблюдали жители рабочего поселка Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе края.

Что побудило буренок прийти к мусорным бакам - неизвестно. Кто-то предполагает, что место, где должны были пастись коровы, находится недалеко, и животные случайно забрели на территорию свалки и из любопытства начали копошиться в отходах. Другие считают, что они сильно изголодались, поэтому не побрезговали полакомиться протухшей едой с помойки.

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