Мигрирующий преступник: хабаровчанин «засветился» в криминальных сводках в двух регионах

Полиция Хабаровска задержала преступника, объявленного в федеральный розыск
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Серия краж и федеральный розыск - это послужной список 33-летнего хабаровчанина, который за несколько месяцев успел заработать себе немалый срок. Летом мужчина пришел в гости к знакомой, живущей на Калинина. Когда хозяйка квартиры уснула, подозреваемый забрал ноутбук за 52 тысячи и ушел. Технику он продал случайному встречному за пять тысяч.
Немного позже мужчину пригласили в гости знакомые, живущие на Нарвской. Там он украл смартфон за 27 тысяч. Через мобильное приложение со счета владелицы телефона он перевел себе еще семь тысяч рублей, а после сдал гаджет в комиссионку за пять тысяч. Деньги мужчина потратил на алкоголь и свои нужды.
- Полиция задержала гражданина, который в тот момент уже находился в федеральном розыске как подозреваемый в краже, совершенной в Биробиджане, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
У задержанного оказалось богатое криминальное прошлое. Он уже привлекался за кражи, грабежи, мошенничество. Его поместили под стражу до окончания расследования. Уголовное дело о серии краж передано в суд для рассмотрения.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru