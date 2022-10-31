Молодые волонтеры из ОНФ взяли шефство над памятниками в Хабаровском крае Фото: ОНФ Хабаровского края

В Хабаровском крае волонтеры из «Молодежки ОНФ» взялись за памятники и организовали над ними шефство. Добровольцы занимаются благоустройством и приведением их в порядок. Одно из последних мероприятий состоялось на территории «Братской могилы жертв белогвардейского террора в «Овраге смерти», волонтеры провели здесь субботник.

- В мае этого года в Хабаровске «Молодежка ОНФ» провела мониторинг состояния памятников. По итогам выезда мы выявили несколько объектов, которые требуют особого внимания и содействия в благоустройстве. Все такие мемориалы мы взяли под контроль и постоянно проводим там субботники, - рассказал участник команды Александр Федчишин.

На один из объектов волонтеры ездят каждый месяц и проводят субботники. Последний раз они убрали здесь 25 мешков мусора. Это место - «Братская могила жертв белогвардейского террора в «Овраге смерти» 1918-1921 гг.». также добровольцы убираются на обелиске рабочим завода «Дальдизель», погибшим в годы Великой Отечественной войны, и на других памятниках.

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