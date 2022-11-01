Фабрика «Комсомолка» передала гумпомощь военнослужащим Хабаровского края и жителям Донбасса

Фабрика «Комсомолка» передала гумпомощь военнослужащим и жителям Донбасса Фото: Правительство Хабаровского края

Предприятия легкой промышленности в Хабаровском крае помогают военнослужащим, передавая им теплую одежду и нательное белье. Фабрика «Комсомолка» присоединилась к акции, изготовив для мобилизованных 850 флисовых балаклав и 200 комплектов нательного белья и собрав гуманитарку для жителей Донбасса.

- Мы не смогли остаться в стороне. Решили отшить для наших бойцов балаклавы и нательное белье. Наши сотрудники купили около 60 пар шерстяных перчаток и стелек, продуктовые наборы, принесли связанные вручную носки. Мы собрали груз для жителей освобожденных территорий: носки, колготки, свитеры, пледы, одеяла. Планируем и дальше помогать по мере сил. Своих не бросаем! - сказала Светлана Косицкая, представитель ООО «Комсомолка».

Собранный груз сначала передадут в региональный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, а после его доставят в воинскую часть села Князе-Волконское.

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