Жители села Богородское Хабаровского края получили доступ к быстрому интернету Фото: Правительство Хабаровского края

Стандарт связи 4G заработал в административном центре Ульчского района - селе Богородское. Раньше у местных жителей не было возможности пользоваться быстрым мобильным интернетом, так как на территории поселка была только связь 2G и 3G.

- В крае продолжается работа над проектом «Цифровое равенство». В рамках программы региональное правительство и операторы сотовой связи подключают абонентов малонаселенных пунктов к скоростному интернету. В этот раз быстрый доступ в Сеть получили около трех тысяч жителей села Богородское, - сказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.

В этом году доступ к сети 4G получили жители семи населенных пунктов в Ульчском, Верхнебуреинском, имени Лазо, Нанайском и Охотском районах.

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