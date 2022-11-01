Прямой эфир с главой минстроя Хабаровского края прошел в соцсетях Фото: ЦУР Хабаровского края

В соцсетях правительства Хабаровского края прошел прямой эфир, во время которого министр строительства региона Олег Сутурин ответил на вопросы жителей. Больше всего хабаровчан интересовало решение проблем с долгостроями и выплата компенсаций обманутым жителям. Дольщик ЖК «Ленинградский» просил обеспечить достройку комплекса, так как возврат вложенных денег не позволит приобрести аналогичное жилье.

- В середине года было решено достраивать объект с помощью механизмов, которые предусмотрены законом - за счет средств из федерального и регионального бюджетов. Ходатайство мы уже подали в Минстрой РФ и Фонд развития территорий, - сказал Олег Сутурин.

Также властями было принято решение ввести на предприятии процедуру банкротства. В сентябре арбитражный суд назначил управляющего. Привлеченная команда имеет опыт работы по завершению строительства проблемных домов в рамках процедуры банкротства. Пока формируется реестр требований участников строительства, чтобы перепроверить исполнение обязательств со стороны дольщиков и сформировать список требований. В начале 2023 года планируется подать заявку на завершение строительства в федеральный фонд. Дом готов на 80%, что повышает шансы на принятие положительного решения.

- Компенсация дольщикам выплачивается не по цене квартиры, указанной в договоре долевого участия, а с учетом индексации.

По словам министра, выплачиваемая сумма будет пересчитана с учетом роста цен на недвижимость в регионе. Поэтому дольщикам не стоит беспокоиться о потере денег из-за инфляции, которая увеличилась со времени «заморозки» строительства.

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