Соревнования по плаванию среди профессионалов прошли в Хабаровске

Спортсмены готовятся к следующим соревнованиям Фото: федерацияя зимнего плавания Хабаровского края «Айсберг»

В Хабаровске прошли соревнования по плаванию серии Мастерс. Они состоялись 29-30 октября в ФК «Наутилус Южный». В заплывал приняли участие спортсмены из федерации зимнего плавания «Айсберг».

- Наши спортсмены завоевали 18 медалей за первые места, 27 медалей - за вторые места, 14 медалей - за третьи места, а также выиграли две бронзы на эстафетах, - рассказал Роман Белан, председатель федерации зимнего плавания Хабаровского края «Айсберг».

Команда Хабаровского края готовится ко следующим соревнованиям. Первый этап кубка России по зимнему плаванию пройдет в начале декабря, а уже с 6 по 8 января их ждет второй этап. Он пройдет в Хабаровске.

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