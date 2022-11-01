Природный парк «Хосо» стал охранной зоной Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природный парк «Хосо» расположен в северо-западной части хребта Сихотэ-Алинь. Местность раскинулась в бассейнах рек Хосо и Чермал. На одной территории сочетается северная и южная флора, произрастают реликтовые растения, в том числе орех маньчжурский, бархат амурский, ясень маньчжурский, кониограмма средняя, кочедыжник крылатый, тис остроконечный.

На территории природного парка есть места обитания амурского тигра, орлана-белохвоста, черного журавля, мандаринки и других редких представителей фауны. Промышленное освоение территорий парка может привести к снижению популяции редкого эндемичного вида птиц - дикуши.

- Комсомольский район относится к числу тех, что активно осваиваются природопользователями: добытчиками полезных ископаемых, предприятиями лесозаготовки и переработки. Установить здесь охранную зону крайне важно. Делать это нужно превентивно, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Власти региона планируют установить больше 30 охранных зон для памятников природы в центральных и северных районах края к 2025 году.

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