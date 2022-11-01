Сергей Кравчук встретился с генконсулом КНР в Хабаровске Цзян Сяояном Фото: Администрация Хабаровска

Глава Хабаровска Сергей Кравчук встретился с Цзян Сяояном, генконсулом КНР, в краевой столице. Мэр поблагодарил представителя Китая за визит и выразил готовность оказать поддержку в работе, чтобы укрепить сотрудничество и дружбу между народами.

- У нас общие интересы, не только экономические. Мы проводим много совместных культурных и спортивных мероприятий. Мы выбрали один курс на доверие, взаимоуважение и содействие, - сказал Сергей Кравчук.

Генконсул КНР в ответ поблагодарил мэра за прием.

- Хабаровск - самый крупный город Дальнего Востока, промышленный и логистический центр вблизи китайско-российской границы. У нас давно и прочно установились дружеские связи. У нас есть прочный фундамент для сотрудничества в сферах экономики, науки, техники, спорта и других. Моя задача - приложить усилия, чтобы развитие и сотрудничество между нашими странами становилось еще крепче. Рассчитываю на вашу помощь и поддержку, - сказал Цзян Сяоян.

В конце встречи Сергей Кравчук и генконсул обменялись подарками. Мэр Хабаровска принял переведенный на русский язык доклад Председателя КНР Си Цзиньпина на ХХ съезде Компартии Китая.

Напомним, что дипломат прибыл в Хабаровск в сентябре, а в октябре приступил к исполнению своих обязанностей. Он оценил красоту краевой столицы и добродушие ее жителей. Цзян Сяоян планирует в ближайшее время встретиться с руководством края и посетить регионы консульского округа (ЕАО, Амурскую область и республику Саха (Якутия).

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