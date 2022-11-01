Ничего святого: комсомольчанин несколько раз ударил ножом пенсионерку из-за 400 рублей Фото тематическое Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Комсомольске-на-Амуре мужчина напал на 73-летнюю женщину, несколько раз ударил ее ножом и украл сумку. Как выяснилось, в кошельке у пенсионерки было 400 рублей, сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице. Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, подозреваемого задержали.

- В дежурную часть УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре поступило сообщение о разбойном нападении на 73-летнюю комсомольчанку. В подъезде ее дома неизвестный нанес пожилой женщине несколько ножевых ранений и отобрал сумку с кошельком, в котором находились 400 рублей, - сообщили в ведомстве.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 22-летний молодой человек, нигде не работающий. По факту преступления завели уголовное дело по статье «Разбой». Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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