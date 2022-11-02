Поддельные ветеринарные препараты рискуют купить жители Хабаровского края Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю предупреждает жителей региона и владельцев ветеринарных аптек о распространении контрафакта на территории России. В обращение попал препарат «Aquayer АкваМед». Он предназначен для лечения заболеваний у аквариумных рыб. Партии средства могли попасть в любой регион.

- Лекарство не зарегистрировано в Государственном реестре препаратов для ветеринарного применения, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

В случае покупки контрафактного средства нужно сообщить об этом в ведомство по номеру +7 (4212) 35-87-63. Этот препарат подлежит изъятию и уничтожению.

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