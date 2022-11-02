Новые инвестиционные стандарты начнут действовать в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Инвестиционная команда края прошла полугодовое обучение по программе РАНХиГС, где освоила лучшие практики страны и инструменты по внедрению инвестиционного стандарта и работе с инвесторами. Это позволит изменить стандарты работы в регионе.

- По рекомендациям Минэкономразвития РФ в пилотных регионах уже внедрены элементы инвестстандарта. Они упрощают многие процедуры при реализации проектов. Обучение дало возможность обменяться практиками с другими регионами и внедрить в нашу работу новые методы. При администрации Хабаровска уже создан центр содействия строительству. Благодаря его работе сократится срок оформления заявки инвестора на подключение к технологическим сетям, - сказал Василий Хмельницкий, руководитель центра аналитики АНО «АПИРИ ХК».

В планах краевой инвестиционной команды внедрить бизнес-капитанов в районах края. Они будут решать проблемы бизнеса на местах, искать идеи и предложения по их внедрению на местном уровне. Также предстоит разработать план мероприятий для создания единой цифровой системы, которая облегчит оформление мер господдержки и разрешительной документации.

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