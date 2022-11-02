Хабаровский суд обязал Росимущество принять братскую могилу в федеральную собственность Фото: Администрация Хабаровска

Исторический памятник «Братская могила рабочих Хабаровского окружного арсенала, погибших в бою с японскими интервентами 5 апреля 1920 года» включен в единый госреестр объектов культурного наследия народов России в 2017 году. В то же время его поставили под государственную охрану. Но право собственности на памятник не зарегистрировано. Это привело к тому, что его техническое состояние быстро ухудшается и может стать причиной разрушения мемориала.

- Прокуратура Кировского района Хабаровска проверила, как исполняется закон о защите объектов культурного наследия. В суд был подан иск с требованием обязать Межрегиональное территориальное управление Росимущества зарегистрировать право федеральной собственности и внести данные в реестр федерального имущества, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд удовлетворил требования, но решение пока не вступило в силу.

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