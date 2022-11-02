Пожарные Хабаровского края присоединились к сбору теплых вещей для нуждающихся
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае сотрудники ГУ МЧС на протяжении целого месяца собирали теплые вещи для нуждающихся. В рамках благотворительной акции пожарные несли шапки, шарфы, штаны, обувь и даже пуховики.
- Очень часто во время службы мы видим чужую беду, будь то пожар, паводок, какие-то аварии и стихийные бедствия, в зонах ЧС, при проведении поисково-спасательных операций. Мы не понаслышке знаем, что такое горе, и как порой люди нуждаются в помощи. Поэтому мы активно приняли участие в этой акции, - говорит Виталий Дарчия, помощник руководителя ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
2 ноября собранные вещи передали в центр соцпомощи. Они будут отданы людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации или являются беженцами с Донбасса.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru