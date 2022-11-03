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НовостиОбщество2 ноября 2022 22:23

Силы МЧС России в ЕАО переведены на усиленный режим службы до 7 ноября

Спасатели готовы к возможным ЧС в период празднования Дня народного единства
Александра ЯВИЩЕНКО
Силы МЧС России в ЕАО переведены на усиленный режим службы до 7 ноября

Силы МЧС России в ЕАО переведены на усиленный режим службы до 7 ноября

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

4 ноября в России празднуют День народного единства. Чтобы обеспечить безопасность жителей, силы МЧС России в ЕАО переведены на усиленный режим, который будет действовать до 7 ноября.

- Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава ГУ МЧС, Центра управления в кризисных ситуациях, караулов пожарных частей, поисково-спасательной службы, оперативных групп по контролю за лесопожарной обстановкой для решения внезапно возникающих задач, - сказал Алексей Таекин, замначальника ГУ МЧС России по ЕАО.

Особое внимание будет уделяться местам проведения праздничных мероприятий. Также для предотвращения гибели людей инспекторы будут патрулировать акватории водных объектов.

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