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НовостиОбщество3 ноября 2022 0:09

Транспортный коллапс: Хабаровск «намертво» погряз в пробках

Огромные пробки образовались в Хабаровске из-за выпавшего снега 3 ноября
Александра ЯВИЩЕНКО
Огромные пробки образовались в Хабаровске из-за выпавшего снега 3 ноября

Огромные пробки образовались в Хабаровске из-за выпавшего снега 3 ноября

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Снег, выпавший в ночь со 2 на 3 ноября, стал очередной «неожиданностью» для хабаровчан. Дороги едва присыпало, и город остановился. Огромные пробки образовались практически на каждой улице. Особенно «мертвыми» стали участки с высоким трафиком.

Проблема коснулась не только личного транспорта, но и муниципальных машин. Остановились автобусы, троллейбусы и даже трамваи. Хабаровчане опаздывают на работу, дети не могут добраться в школу. Такая ситуация - не в новинку для жителей краевой столицы. Каждый год со снегом приходит транспортный хаос. Остается надеяться, что ситуация станет лучше, когда водители адаптируются к новым погодным условиям и перестроятся на «зимний режим».

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